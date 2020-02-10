Ущерб — 38 миллионов рублей! В Симферополе орудовал мошенник-«коммерсант»

В отдел полиции в Симферополе поступили пять заявлений от местных жителей, в которых граждане попросили принять меры к гражданину, который на протяжении двух лет путем злоупотребления доверием, под предлогом вложения денежных средств в его коммерческую деятельность, завладел их денежными средствами. Сумма причиненного заявителям ущерба составила более 38 миллионов рублей.

При этом осложняло ситуацию то, что точных данных злоумышленника, ни места проживания, ни паспортных данных, потерпевшие указать не могли. С мужчиной были мало знакомы. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и местонахождение подозреваемого. Гражданин был задержан. Злоумышленником оказался ранее не судимый 30-летний симферополец. От задержанного поступили признательные показания в совершении мошенничества. Как признался злоумышленник, он зарегистрировал частное предприятие, направлением деятельности которого была запланирована закупка и продажа мясной продукции. На развитие своего бизнеса у нескольких своих малознакомых граждан мужчина занял крупные суммы денег, но в обговоренные сроки денежные средства не вернул. Вместо развития бизнеса, деньги он потратил на собственные нужды, — озвучили детали истории в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время гражданину судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следственными управлением УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.