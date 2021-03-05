Ушёл и прихватил технику: в Симферополе квартирант обворовал квартиру, которую снимал

В полицию в Симферополе поступило заявление 34-летней местной жительницы о краже, совершенной из ее квартиры.

Правоохранителям заявительница рассказала, что на протяжении полугода сдавала в аренду свою квартиру жителю Керчи. В один из дней, после того, как квартирант долго не выходил на связь, она решила проверить сохранность своего имущества. Посетив сдаваемую квартиру, женщина увидела, что обстановка в принадлежащей ей квартире нарушена. При тщательном осмотре она обнаружила отсутствие телевизора, холодильника, стиральной машины и кондиционера. Выяснилось, что квартирант забрал из жилища свои личные вещи и скрылся. Общая сумма ущерба, по словам заявительницы, составила 128 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками уголовного розыска местонахождение злоумышленника было установлено. Скрываясь от хозяйки квартиры, он снял другое жилье в Симферополе, где и был задержан оперативниками. 38-летний керчанин чистосердечно признался в совершении преступления. Всю похищенную технику, принадлежащую наймодателю, он сдал в ломбарды города, а деньги на протяжении нескольких месяцев тратил на собственные нужды.

Следователем отдела полиции №1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного кодекса РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Сотрудники полиции рекомендуют:

при обнаружении факта хищения имущества из квартиры незамедлительно обратитесь в полицию по номеру «102». Определите, какие вещи и в каком количестве похищены, а также их примерную стоимость.

заявление о краже вы вправе подать в любое время суток оперативному дежурному либо иному уполномоченному сотруднику любого территориального органа МВД России вне зависимости от места и времени совершения преступления.

заявление может быть изложено в устной или письменной форме. Письменное заявление составляется в свободной форме. В нем следует указать ваши Ф.И.О., обстоятельства кражи, размер причиненного ущерба с описанием похищенных вещей (желательно указать отличительные признаки похищенного имущества), поставить дату и подпись.

Своевременное обращение граждан в правоохранительные органы — одно из важных орудий раскрытия преступления по горячим следам!