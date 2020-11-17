Ушёл, но не с пустыми руками. В Симферополе мужчина обворовал свою сожительницу

В отдел полиции, обслуживающий железнодорожный район города в Симферополе, поступило заявление от 39-летней местной жительницы, в котором женщина просит привлечь к ответственности своего бывшего сожителя.

По словам заявительницы, мужчина похитил у нее две пары золотых сережек с драгоценными камнями общей стоимостью 15 тысяч рублей. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали 39-летнего мужчину. Ранее гражданина уже привлекали к уголовной ответственности за преступления против личности. В ходе следствия установлены и другие факты преступной деятельности подозреваемого. Находясь еще в отношениях с заявительницей, мужчина имел доступ к её компьютеру. Зная все пароли, он три раза осуществил переводы денежных средств с электронного кошелька любимой на свой счет. Мужчина присвоил таким образом более 10 тысяч рублей. Задержанный чистосердечно признался в совершении преступлений. По его словам, деньги он потратил на собственные нужды, а похищенные ювелирные изделия потерял по дороге в ломбард, так как находился в состоянии алкогольного опьянения, — озвучили детали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем отдела полиции «Железнодорожный» Управления МВД России по г. Симферополю по всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренные ч.2 ст.158 и ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кражи, совершенные с причинением значительного ущерба гражданину и с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Санкция статей предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.