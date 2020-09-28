Ушла гулять на своих двоих — вернулась на носилках. Инцидент на тропе Голицына

Инцидент на тропе Голицына (Судак) зафиксировали накануне.

Женщина была обнаружена близ мыса Капчик. Как выяснилось, во время туристической прогулки, туристка отклонилась от маршрута, оступилась на сыпучем грунте и повредила ногу. По прибытии, пострадавшей наложена вакуумная шина и с помощью мягких носилок была эвакуирована к служебному автомобилю, и доставлена в приемное отделение Судакской городской больницы, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

По словам Сергея Шахова, жители и гости полуострова достаточно часто попадают в подобные ситуации: теряют ориентир в горах, особенно в темное время суток, оказываются на опасных участках или травмируются. Причины – недостаточная подготовка к походу, незнание ландшафтных и рельефных особенностей, а также излишняя самоуверенность в собственных силах.

МЧС Республики Крым и ГУ МЧС России по РК напоминают:

Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.

Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.

У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.

Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!

Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.

Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.)

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК