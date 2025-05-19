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В Крыму разыскивают 75-летнюю женщину. Ушла из дома 7 мая и пропала

Ушла и больше её не видели. Разыскивается жительница Симферополя — Надежда Галичина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:33 19.05.2025

Надежда Галичина пропала без вести 28 апреля. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Ушла и больше её не видели. Разыскивается жительница Симферополя - Надежда Галичина

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