Ушла легенда... В Севастополе не стало Шевкие Абдритовны Абибуллаевой

Шевкие Абдритовна Абибуллаева — защитница города в годы второй Героической Обороны Севастополя — скончалась ночью 3 февраля. 24 января бабушка Шура — так эту удивительную женщину звали все, кто её знал — отметила свой 96-ой День рождения. Тогда, поздравляя именинницу, врио губернатора Михаил Развожаев вручил ей первую в Севастополе юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг», учреждённую указом Президента России — здесь.

Жизнь Шевкие Абдритовны без преувеличения заслуживает экранизации:

Родилась Шевкие Абдритовна в 1924 году в селе Дуванкой под Севастополем. В Красную Армию Шевкие попала в 1941 году, когда ей было 16 лет. Была зачислена в 3-й морполк, а когда в октябре под Севастополь отступила 25-я чапаевская стрелковая дивизия, морполк перешел в нее. Шевкие зачислили в 756 минометный дивизион. Была санинструктором в 726-м минометном дивизионе, принимала участие в обороне Севастополя.

4 июля 1942 года попала в плен, после побега до апреля 1944 года находилась в рядах партизанского отряда в Крыму. Принимала участие в освобождении полуострова, затем как крымская татарка была депортирована в Узбекистан.

В Севастополь из мест ссылки вернулась в начале 90-х, когда стали возвращаться депортированные. За время войны она выносила с поля боя раненых, вывела из окружения свой отряд, подожгла фашистский танк, за что и получила медаль «За отвагу».

И вот сегодня Шевкие Абдритовны не стало… Ушла в вечность… Будем помнить…