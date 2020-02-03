Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Ушла легенда… В Севастополе не стало Шевкие Абдритовны Абибуллаевой

crimeapress_news

Ушла легенда... В Севастополе не стало Шевкие Абдритовны Абибуллаевой

Ушла легенда… В Севастополе не стало Шевкие Абдритовны Абибуллаевой

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:21 03.02.2020

Шевкие Абдритовна Абибуллаева — защитница города в годы второй Героической Обороны Севастополя — скончалась ночью 3 февраля. 24 января бабушка Шура — так эту удивительную женщину звали все, кто её знал — отметила свой 96-ой День рождения. Тогда, поздравляя именинницу, врио губернатора Михаил Развожаев вручил ей первую в Севастополе юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг», учреждённую указом Президента России — здесь.

Ушла легенда... В Севастополе скончалась Шевкие Абдритовна Абибуллаева Ушла легенда... В Севастополе скончалась Шевкие Абдритовна Абибуллаева

Жизнь Шевкие Абдритовны без преувеличения заслуживает экранизации:

Родилась Шевкие Абдритовна в 1924 году в селе Дуванкой под Севастополем. В Красную Армию Шевкие попала в 1941 году, когда ей было 16 лет. Была зачислена в 3-й морполк, а когда в октябре под Севастополь отступила 25-я чапаевская стрелковая дивизия, морполк перешел в нее. Шевкие зачислили в 756 минометный дивизион. Была санинструктором в 726-м минометном дивизионе, принимала участие в обороне Севастополя.

4 июля 1942 года попала в плен, после побега до апреля 1944 года находилась в рядах партизанского отряда в Крыму. Принимала участие в освобождении полуострова, затем как крымская татарка была депортирована в Узбекистан.

В Севастополь из мест ссылки вернулась в начале 90-х, когда стали возвращаться депортированные. За время войны она выносила с поля боя раненых, вывела из окружения свой отряд, подожгла фашистский танк, за что и получила медаль «За отвагу».

Ушла легенда... В Севастополе скончалась Шевкие Абдритовна Абибуллаева Ушла легенда... В Севастополе скончалась Шевкие Абдритовна Абибуллаева Ушла легенда... В Севастополе скончалась Шевкие Абдритовна Абибуллаева

И вот сегодня Шевкие Абдритовны не стало… Ушла в вечность… Будем помнить…

Ушла легенда... В Севастополе не стало Шевкие Абдритовны Абибуллаевой

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.