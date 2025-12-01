Ушёл из жизни экс-тренер «Таврии» Владимира Мунтяна

Также работал со сборной Гвинеи, молодежной сборной Украины, владикавказской «Аланией», криворожским «Кривбассом», полтавской «Ворсклой» и рядом других клубов.
В качестве игрока провел за сборную СССР 49 матчей (забил 7 голов), за киевское «Динамо» – 302 поединка (57 голов). 7-кратный чемпион СССР, 2-кратнывй обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА (1975 г.).
Искренние соболезнования родным и близким…
источник: «Крымский спорт»
