Ушёл из жизни экс-тренер "Таврии" Владимира Мунтяна
фото: "Крымский спорт"

Ушёл из жизни экс-тренер «Таврии» Владимира Мунтяна

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 15:38 01.12.2025

Сегодня, 1 декабря, на 80-м году жизни скончался бывший тренер симферопольской «Таврии» Владимир Мунтян. Таврийцев легендарный в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» возглавлял с марта по май 2000 года.

Также работал со сборной Гвинеи, молодежной сборной Украины, владикавказской «Аланией», криворожским «Кривбассом», полтавской «Ворсклой» и рядом других клубов.

В качестве игрока провел за сборную СССР 49 матчей (забил 7 голов), за киевское «Динамо» – 302 поединка (57 голов). 7-кратный чемпион СССР, 2-кратнывй обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка кубков УЕФА и Суперкубка УЕФА (1975 г.).

Искренние соболезнования родным и близким…

источник: «Крымский спорт»

 

