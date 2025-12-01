Ушёл из жизни экс-тренер «Таврии» Владимира Мунтяна

Сегодня, 1 декабря, на 80-м году жизни скончался бывший тренер симферопольской «Таврии» Владимир Мунтян. Таврийцев легендарный в прошлом полузащитник сборной СССР и киевского «Динамо» возглавлял с марта по май 2000 года.