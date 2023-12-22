Ушёл из жизни Председатель Ялтинской еврейской общины Владлен Люстин

Владлен Нафтульевич родился 20 июня 1946 года в городе Евпатория. С отличием окончил школу, затем Новосибирский университет по специальности «математик-исследователь». По окончании университета трудился в Институте космических исследований. За работы по выделению контуров изображения Марса награжден Премией АН СССР. Под его руководством впервые в мировой практике был создан комплекс аппаратуры для автоматического вычисления и дозирования климатопроцедур.

После переезда в Крым Владлен Нафтульевич занимался возрождением еврейской национальной общины на полуострове с целью сохранения и развития национального языка, ознакомления молодежи с духовным, историческим и культурным наследием жизни евреев в Крыму. Ялтинская еврейская община была создана в 1996 году, а в 2014 году благодаря усилиям Владлена Нафтульевича была зарегистрирована Национально-культурная автономия евреев.

Владлен Нафтульевич с отличием окончил Институт изучения иудаизма, получил диплом института Общинных и социальных работников Бар-Иланского Университета, читал лекции в религиозных школах Иерусалима, стал директором Ялтинского Центра социальных программ.

Неоценим его вклад в память о страшных зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Стараниями Владлена Нафтульевича в 1998 году на месте расстрела евреев Ялты установлен первый в Крыму памятник жертвам Холокоста. Благодаря его неутомимой деятельности издается трилогия «Евреи Ялты» о Холокосте, о героизме и о выдающихся евреях, караимах и крымчаках Южнобережья. Его значительным вкладом в сохранение исторической памяти о евреях стало создание и содержание музея, одним из экспонатов которого является оригинальное табло ЮБК с указанием еврейских мест.

В 2015-2017 годах В.Н.Люстин был членом Общественной палаты муниципального образования городской округ Ялта, являлся членом общественной организации «Дружба народов», входил в состав Совета национальностей при главе администрации города Ялта.

Решением 45-й сессии Ялтинского городского совета II созыва, 11 августа 2022 года Владлену Нафтульевичу Люстину присвоено звание «Почётный гражданин города Ялта».

Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, высокие душевные и этические качества. Светлая память о Владлене Нафтульевиче Люстине навсегда сохранится в сердцах благодарных ялтинцев.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Владлена Нафтульевича. Скорбим вместе с вами…

О дате и месте прощания с Владленом Нафтульевичем Люстиным будет сообщено дополнительно.