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Ушёл из жизни Председатель Ялтинской еврейской общины Владлен Люстин

Ушёл из жизни Председатель Ялтинской еврейской общины Владлен Люстин

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 12:18 22.12.2023

Общественность Ялты понесла тяжелую утрату: в ночь на 21 декабря 2023 года, после продолжительной болезни, на 77 году ушел из жизни Председатель Ялтинской еврейской общины, Почетный гражданин города Ялта, известный общественный деятель Владлен Нафтульевич Люстин.

Владлен Нафтульевич родился 20 июня 1946 года в городе Евпатория. С отличием окончил школу, затем Новосибирский университет по специальности «математик-исследователь». По окончании университета трудился в Институте космических исследований. За работы по выделению контуров изображения Марса награжден Премией АН СССР. Под его руководством впервые в мировой практике был создан комплекс аппаратуры для автоматического вычисления и дозирования климатопроцедур.

После переезда в Крым  Владлен Нафтульевич занимался возрождением еврейской национальной общины на полуострове с целью сохранения и развития национального языка, ознакомления молодежи с духовным, историческим и культурным наследием жизни евреев в Крыму. Ялтинская еврейская община была создана в 1996 году, а в 2014 году благодаря  усилиям Владлена Нафтульевича была зарегистрирована Национально-культурная автономия евреев.

Владлен Нафтульевич с отличием окончил Институт изучения иудаизма, получил диплом института Общинных и социальных работников Бар-Иланского Университета, читал лекции в религиозных школах Иерусалима, стал директором Ялтинского Центра социальных программ.

Неоценим его вклад в память о страшных зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Стараниями Владлена Нафтульевича в 1998 году на месте расстрела евреев Ялты установлен первый в Крыму памятник жертвам Холокоста. Благодаря его неутомимой деятельности издается трилогия «Евреи Ялты» о Холокосте, о героизме и о выдающихся евреях, караимах и крымчаках Южнобережья. Его значительным вкладом в сохранение исторической памяти о евреях стало создание и содержание музея, одним из экспонатов которого является оригинальное табло ЮБК с указанием еврейских мест.

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В 2015-2017 годах В.Н.Люстин был членом Общественной палаты муниципального образования городской округ Ялта, являлся членом общественной организации «Дружба народов», входил в состав Совета национальностей при главе администрации города Ялта.

Решением 45-й сессии Ялтинского городского совета II созыва, 11 августа 2022 года Владлену Нафтульевичу Люстину присвоено звание «Почётный гражданин города Ялта».

Мы навсегда запомним его неуемную жизненную энергию, высокие душевные и этические качества. Светлая память о Владлене Нафтульевиче Люстине навсегда сохранится в сердцах благодарных ялтинцев.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким Владлена Нафтульевича. Скорбим вместе с вами…

О дате и месте прощания с Владленом Нафтульевичем Люстиным будет сообщено дополнительно.

Администрация города Ялта, Ялтинский городской совет

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