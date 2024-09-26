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Ушёл-уходи: в Севастополе мужчина угрожал расправой своей бывшей супруге
фото: пресс-служба УМВД России в Севастополе

Ушёл-уходи: в Севастополе мужчина угрожал расправой своей бывшей супруге

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:56 26.09.2024

В ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 33-летняя воспитательница детского сада с заявлением об угрозе убийством. Женщина рассказала, что бывший муж, с которым она развелась 2 года назад, неоднократно устраивал скандалы и угрожал физической расправой на фоне личной неприязни.

Установлено, что в один из вечеров мужчина позвал её для разговора, но снова устроил конфликт из-за нежелания возобновить их отношения. Когда потерпевшая в очередной раз ответила отказом, он начал её душить. Участковые уполномоченные полиции задержали 37-летнего местного жителя. Подозреваемый подтвердил слова бывшей супруги и раскаялся в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», ему грозит до двух лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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