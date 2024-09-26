Ушёл-уходи: в Севастополе мужчина угрожал расправой своей бывшей супруге

Установлено, что в один из вечеров мужчина позвал её для разговора, но снова устроил конфликт из-за нежелания возобновить их отношения. Когда потерпевшая в очередной раз ответила отказом, он начал её душить. Участковые уполномоченные полиции задержали 37-летнего местного жителя. Подозреваемый подтвердил слова бывшей супруги и раскаялся в содеянном, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.