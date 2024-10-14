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Ушёл в неизвестном направлении: в Крыму без вести пропал Геннадий Гуржий
источник фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Крым/ВКонтакте

Ушёл в неизвестном направлении: в Крыму без вести пропал Геннадий Гуржий

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:26 14.10.2024

Геннадий Гуржий — житель села Медведево Черноморского района:

Заявка на горячую линию отряда #ЛизаАлерт поступила 11 октября 2024 г. в 20:26. Геннадий Владимирович ушёл из дома в неизвестном направлении 8 октября, и с тех пор местонахождение его неизвестно. После созвона с сотрудниками полиции Черноморского района выяснилось, что на утро 12 октября у них намечены поисковые мероприятия. Решаем объединить усилия в поиске. Назначили место и время сбора. Совместными усилиями были осмотрены поля вокруг села Медведево Черноморского района, заброшенные и недостроенные дома, овраги. На данный момент Григорий Владимирович не найден, поиск продолжается, — рассказали в отряде. 

Если вы видели пропавшего или имеете информацию о его местонахождении, просьба сообщить!

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Ушёл в неизвестном направлении: в Крыму без вести пропал Геннадий Гуржий

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