Ушёл в отставку замглавы администрации Джанкойского района Крыма — из-за проблем с ремонтом в школе

Он добавил, что на сегодняшний день в школе полностью демонтирована старая система отопления, установлены новые радиаторы, веднтся монтаж трубопровода.

В связи с отсутствием должного контроля за ходом работ и несвоевременным выполнением ремонтных мероприятий принято решение об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района, курирующего данное направление, — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

