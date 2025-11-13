Ушёл в отставку замглавы администрации Джанкойского района Крыма — из-за проблем с ремонтом в школе

В связи с отсутствием должного контроля за ходом работ и несвоевременным выполнением ремонтных мероприятий принято решение об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района, курирующего данное направление, — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Он добавил, что на сегодняшний день в школе полностью демонтирована старая система отопления, установлены новые радиаторы, веднтся монтаж трубопровода.
Работы на объекте планируется завершить до 25 ноября.
источник: РИА Новости Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: власть в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: власть в Крыму