Ушёл в отставку замглавы администрации Джанкойского района Крыма - из-за проблем с ремонтом в школе
Ушёл в отставку замглавы администрации Джанкойского района Крыма — из-за проблем с ремонтом в школе

Опубликовал: КрымPRESS в Власть в Крыму 9:47 13.11.2025

Заместитель главы администрации Джанкойского района Крыма уволен из-за несвоевременного выполнения ремонта системы отопления в школе села Изумрудное. Об этом сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

В связи с отсутствием должного контроля за ходом работ и несвоевременным выполнением ремонтных мероприятий принято решение об увольнении заместителя главы администрации Джанкойского района, курирующего данное направление, — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Он добавил, что на сегодняшний день в школе полностью демонтирована старая система отопления, установлены новые радиаторы, веднтся монтаж трубопровода.

Работы на объекте планируется завершить до 25 ноября.

источник: РИА Новости Крым 

