Условия выдачи сельской ипотеки ужесточили

Правительство Российской Федерации ужесточило условия выдачи сельской ипотеки. Новые правила вступили в силу с 28 марта, сообщает «КоммерсантЪ».

Теперь льготные кредиты под 3% годовых доступны только заёмщикам, работающим в сфере АПК или в социальной сфере в сельских территориях в течение пяти лет с момента заключения кредитного договора.

Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова, в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала отметила, что ужесточение условий может привести к снижению спроса на сельскую ипотеку, но при росте безработицы данная программа сможет увеличить интерес потенциальных соискателей к трудоустройству на селе.

В итоге, сельская ипотека может стать важным инструментом для стимулирования экономического развития и повышения уровня жизни на селе, особенно в условиях экономических трудностей. Развитие этой отрасли поможет привлечь специалистов, которые ищут стабильную работу и готовы переехать в сельскую местность, — пояснила специалист.

По мнению руководителя строительной компании Hallehouse Вячеслава Котлова, падение спроса на сельскую ипотеку после изменения условий составит до 20%.

Хотя интерес к программе в последнее время и так был невелик, поскольку распространялась она только в определённые субъектах страны, — сказал девелопер.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский считает, что теперь сельская ипотека становится не массовой программой, а целевой и профессиональной для сферы АПК.

Теряется сам смысл программы. Ведь изначально она была призвана стимулировать жителей ехать и развивать село, новых жителей. А сейчас она распространяется на тех, кто уже пять лет работает в АПК. То есть скорее поддерживает тех, кто сделал уже свой выбор, — заключил эксперт.

источник: ЦИАН