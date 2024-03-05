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Условно-съёмные зубные протезы — что нужно знать
фото: pikist.com

Условно-съёмные зубные протезы — что нужно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:37 05.03.2024

Условно-съемные зубные протезы https://dsstudio-clinic.ru/service/protezirovanie/uslovno-semnye-protezy/ — являются зубными протезами, которые могут быть удалены изо рта для чистки или вставки. Они используются в случаях, когда у человека отсутствуют все или большая часть зубов. Вот некоторые особенности условно-съемных зубных протезов:

  • база: база протеза обычно изготавливается из акрилового материала и предназначена для поддержки и удержания искусственных зубов. Она крепится к десне с помощью прилипания или других методов фиксации.
  • искусственные зубы: протез может содержать искусственные зубы, которые имеют форму и цвет натуральных зубов. Их располагают на базе в соответствии с анатомией рта для восстановления жевательных функций и эстетики улыбки.
  • крепление: протез может быть закреплен на десне с помощью прилипания (подъема) к десне, прижимом к оставшимся зубам или с помощью других крепежных устройств, таких как присоски или металлические крепежи.
  • комфорт и удобство: съемные протезы обычно легкие и комфортные для носки, однако, в начале использования они могут вызывать дискомфорт и требуют привыкания.
  • уход: для поддержания чистоты и долговечности протеза необходим регулярный уход, включая чистку зубных протезов и уход за полостью рта.

Условно-съемные зубные протезы являются доступным и эффективным способом восстановления зубов и улучшения качества жизни тех, кто потерял свои естественные зубы.

Условно-съёмные протезы: плюсы и минусы

Некоторые плюсы и минусы условно-съемных зубных протезов:

Плюсы

  • относительная доступность: условно-съемные протезы обычно доступны в широком диапазоне цен и могут быть выполнены по индивидуальным размерам и потребностям.
  • восстановление функции: протезы позволяют восстановить жевательную функцию и улучшить процесс пищеварения у людей, потерявших свои естественные зубы.
  • улучшение внешнего вида:  съемные протезы могут улучшить внешний вид улыбки и лица, придавая им естественный вид и уверенность.
  • удобство: для некоторых людей съемные протезы могут быть более удобными и менее ограничивающими, чем фиксированные протезы, так как их можно снимать при необходимости.
  • возможность регулировки: при необходимости протезы могут быть отрегулированы или заменены, чтобы соответствовать изменениям в ротовой полости.

Минусы

  • привыкание: в начале использования съемные протезы могут вызывать дискомфорт и требуют времени для привыкания.
  • необходимость ухода: протезы требуют регулярного и правильного ухода, включая чистку и поддержание гигиены полости рта и самого протеза.
  • возможные ограничения в питании: некоторые продукты питания могут оказаться труднодоступными для потребления съемными протезами из-за их конструкции или степени фиксации.
  • риск раздражения и инфекций: неправильное использование или недостаточный уход за протезами может привести к раздражению десен или развитию инфекций.
  • ограниченная стабильность и комфорт: в отличие от фиксированных протезов, съемные могут быть менее стабильными и вызывать дискомфорт при ношении, особенно при еде и разговоре.

В целом, выбор между условно-съемными и фиксированными зубными протезами зависит от индивидуальных потребностей, предпочтений и финансовых возможностей каждого пациента.

Кому могут быть рекомендованы условно-съёмные протезы

Условно-съемные зубные протезы могут быть рекомендованы различным категориям пациентов в зависимости от их индивидуальных потребностей и ситуации. Вот несколько типов пациентов, которым могут быть рекомендованы такие протезы:

  • люди, потерявшие все зубы: условно-съемные протезы могут быть идеальным решением для тех, кто потерял все свои естественные зубы. Они помогают восстановить жевательную функцию, эстетику улыбки и общий комфорт.
  • люди с недостаточным количеством оставшихся зубов: если у человека остались только несколько зубов или они находятся в плохом состоянии, съемные протезы могут быть рекомендованы для замены отсутствующих зубов и поддержания оставшихся.
  • пациенты с ослабленными или нестабильными деснами: условно-съемные протезы могут быть предпочтительны для пациентов с ослабленными или нестабильными деснами, так как они могут обеспечить дополнительную поддержку и удержание протеза.
  • те, кто не подходит для хирургических вмешательств: некоторым пациентам не рекомендуется прохождение хирургических процедур для установки имплантов или фиксированных протезов из-за медицинских противопоказаний. В таких случаях съемные протезы могут быть хорошим альтернативным вариантом.
  • пациенты, ищущие временное решение: съемные протезы могут быть использованы в качестве временного решения до установки более стабильных и долговечных протезов, таких как импланты.
  • те, кто предпочитает универсальное решение: съемные протезы предлагают относительную гибкость и универсальность, так как их можно снимать и чистить, что может быть удобным для тех, кто предпочитает такой подход.

В целом, решение о том, нужны ли условно-съемные протезы, принимается совместно с стоматологом или зубным техником на основе индивидуальных потребностей и характеристик пациента.

Условно-съёмные протезы: материалы, срок службы

Условно-съемные зубные протезы могут изготавливаться из различных материалов, включая:

  • акриловый полимер: это основной материал, используемый для изготовления базы протеза. Акриловая смола является прочной и легкой, что делает ее популярным выбором для изготовления базы.
  • металлические каркасы: иногда применяются металлические каркасы в протезах для обеспечения дополнительной прочности и устойчивости.
  • искусственные зубы: зубы протеза могут быть изготовлены из различных материалов, включая акрил, композитные смолы или керамику, чтобы обеспечить естественный вид и функциональность.

Срок службы условно-съемных протезов может варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

  • уход и обслуживание: регулярный и правильный уход за протезом играет ключевую роль в его долговечности. Это включает в себя чистку протеза, чистку полости рта и правильное хранение во временном хранилище.
  • качество материалов: протезы, изготовленные из более высококачественных материалов, обычно более долговечны и устойчивы к износу.
  • использование: интенсивное использование протеза, особенно при жевании твердой или липкой пищи, может привести к его быстрому износу.
  • изменения в ротовой полости: естественные изменения в ротовой полости с течением времени, такие как изменение формы десен или потеря оставшихся зубов, могут требовать регулировки или замены протеза.
  • качество работы зубного техника: процесс изготовления протеза играет важную роль в его долговечности. Качественно изготовленные протезы обычно дольше сохраняют свою форму и функциональность.

В целом, при правильном уходе и обслуживании условно-съемные протезы могут продолжать служить длительное время, но они также могут требовать периодической регулировки или замены в соответствии с изменениями в ротовой полости и потребностями пациента.

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