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Услуга фулфилмента или... как обеспечить "прямую дорогу" товара со склада к клиенту
иллюстрация: pikist.com

Услуга фулфилмента или… как обеспечить «прямую дорогу» товара со склада к клиенту

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 18:16 25.10.2024

Услуги фулфилмента — это комплекс действий, которые выполняются сторонней компанией для обработки заказов интернет-магазинов или брендов. Фулфилмент включает в себя весь цикл логистики, от получения товаров на склад до доставки клиенту, а также поддержку послепродажного обслуживания. Это позволяет бизнесу передать на аутсорсинг все или часть задач, связанных с логистикой, упаковкой и доставкой, сосредоточившись на маркетинге и продажах.

Основные этапы фулфилмента:

  • приём и хранение товара: фулфилмент-оператор принимает товары от продавца и размещает их на собственном складе. Важно, чтобы товары хранились в правильных условиях, особенно если это скоропортящиеся или хрупкие предметы.
  • комплектация заказа: когда поступает заказ, фулфилмент-оператор собирает нужные товары, проверяет их и готовит к отправке.
  • упаковка: услуги фулфилмента часто включают индивидуальную упаковку, соответствующую бренду. Операторы могут предложить брендированную упаковку, защиту товара и другие решения для улучшения клиентского опыта.
  • отправка и доставка: партнёры по фулфилменту сотрудничают с курьерскими службами и почтовыми операторами, чтобы отправить посылки клиентам. Они могут предложить разные варианты доставки: стандартную, экспресс-доставку и международные отправления.
  • обработка возвратов: фулфилмент-операторы занимаются приёмом, проверкой и возвратом средств за возвращённые товары. Это важная часть сервиса, которая повышает удобство для покупателей и облегчает работу продавцу.

Преимущества фулфилмента для бизнеса:

  • снижение затрат на логистику: с помощью фулфилмента можно сэкономить на аренде складов, оплате труда сотрудников и операционных расходах.
  • оптимизация процессов: фулфилмент-партнёры имеют налаженные процессы и технологии для быстрой обработки заказов, что помогает минимизировать ошибки и ускорить доставку.
  • увеличение масштабируемости: если объёмы заказов резко возрастают, фулфилмент-партнёр помогает справиться с нагрузкой без необходимости быстро нанимать новых сотрудников или расширять склад.

Услуги фулфилмента особенно полезны для интернет-магазинов, стартапов и брендов, которые хотят выйти на новый рынок или масштабировать бизнес, сохраняя при этом высокое качество обслуживания и оптимальные сроки доставки.

Фулфилмент — для каких направлений бизнеса

Фулфилмент становится обязательным для бизнеса, когда внутренние ресурсы компании не справляются с задачами по хранению, обработке и доставке заказов. Вот некоторые примеры бизнесов, для которых фулфилмент особенно важен:

  • интернет-магазины с высокой частотой заказов: магазины с крупным ассортиментом, высоким трафиком и стабильным потоком заказов (например, электроника, косметика, товары для дома) часто нуждаются в фулфилменте, чтобы выдерживать сроки и стандарты доставки.
  • DTC (Direct-to-Consumer) бренды: бренды, продающие напрямую конечному потребителю (например, косметика, одежда, аксессуары), часто используют фулфилмент для поддержания высокой скорости доставки и качественного обслуживания, что критично для лояльности клиентов.
  • подписочные сервисы: сервисы с подпиской на товары (например, бьюти-боксы, наборы для творчества, продукты питания) нуждаются в систематизированном процессе хранения, упаковки и доставки, чтобы каждый месяц отправлять клиентам готовые комплекты в установленное время.
  • компании с международной доставкой: бизнесы, работающие на несколько стран, прибегают к услугам фулфилмент-партнёров, чтобы быстрее доставлять заказы по разным регионам, соблюдая все правила международной логистики и минимизируя таможенные сложности.
  • маркетплейсы и мультибрендовые магазины: участники маркетплейсов и мультибрендовых онлайн-площадок, таких как Amazon, OZON, Яндекс.Маркет, часто пользуются их фулфилмент-услугами, поскольку маркетплейсы требуют строгого соблюдения сроков доставки и стандартов упаковки.
  • стартапы и молодые бренды: небольшие компании, стремящиеся быстро масштабироваться, могут передать фулфилмент на аутсорсинг, чтобы сэкономить на аренде склада и персонале. Это особенно важно для стартапов с непостоянными объёмами продаж, так как фулфилмент-операторы позволяют гибко наращивать или сокращать объёмы обслуживания.
  • бизнесы с крупногабаритными товарами: продавцы мебели, бытовой техники или спортивного оборудования часто нуждаются в стороннем хранении и доставке, так как такие товары требуют специализированного оборудования и транспортировки, что не всегда возможно организовать самостоятельно.

Для этих бизнесов фулфилмент обеспечивает стабильное качество обслуживания, оптимизацию логистических процессов и конкурентоспособные сроки доставки.

Фулфилмент — цена вопроса

Фулфилмент действительно может быть затратным, но для многих бизнесов это оправданная инвестиция. Стоимость фулфилмента зависит от множества факторов:

  • объём и частота заказов: чем больше заказов и чем выше частота, тем выгоднее фулфилмент-услуга, так как она позволяет сэкономить за счёт масштабов и автоматизации процессов.
  • тип товаров: хранение и обработка хрупких, крупногабаритных или скоропортящихся товаров обойдётся дороже, так как требует особых условий.
  • география доставки: международная доставка и работа с удалёнными регионами могут значительно увеличить расходы, так как стоимость логистики возрастает. Но фулфилмент-партнёры часто имеют договорённости с курьерскими службами, что позволяет бизнесу экономить.
  • необходимость брендированной упаковки и дополнительного обслуживания: если нужен индивидуальный подход к упаковке, персонализация или послепродажное обслуживание, это тоже увеличивает стоимость.
  • выбор тарифов и условий у разных провайдеров: фулфилмент-компании предлагают разные модели оплаты — фиксированную ставку за заказ, процент от суммы заказов или отдельные платы за склад, упаковку и доставку.

Оправданность затрат

Для бизнеса с высокой нагрузкой, постоянным трафиком и большими объёмами заказов фулфилмент оправдан. Он позволяет избежать затрат на аренду, оплату сотрудников и логистические процессы, передавая эти задачи профессионалам. Для небольших компаний, стартапов и DTC-брендов фулфилмент также выгоден, так как позволяет сосредоточиться на росте и маркетинге, не вкладывая ресурсы в собственные логистические процессы.

В целом, фулфилмент позволяет минимизировать ошибки, ускоряет доставку и улучшает клиентский сервис, что окупается за счёт роста повторных покупок и лояльности клиентов.

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