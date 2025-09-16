Услуги «Севастопольгаза» и оплатить счета можно в 4 дополнительных центрах обслуживая абонентов

Открытие в разных частях города 4 новых центров обслуживания абонентов «Севастопольгаза» увеличило пропускную способность предприятия до 6 300 человек в месяц, что позволяет обеспечить комфортное и оперативное обслуживание даже в периоды повышенного спроса. Открытие новых центров — это не просто увеличение числа точек, а повышение качества сервиса: меньше времени в очередях, больше внимания каждому абоненту.
Помимо головного офиса на Гидрографической, 1 абоненты могут получить консультации специалистов, подать заявку на техническое обслуживание или ремонт, оформить документы на подключение или перерасчет, а также многое другое по адресам:
— ул. Ленина, д. 13 — самый крупный центр с 8 специалистами и 2 кассами;
— пр. Генерала Острякова, д. 17 — 3 специалиста и 2 кассы;
— ул. Новикова, д. 4 — 1 специалист и 1 касса;
— пл. Захарова, д. 3 — 3 специалиста, 1 мастер и 2 кассы.
Адреса центров подобраны с учетом транспортной доступности, чтобы севастопольцам не приходилось тратить время на долгие поездки. На сегодняшний день рассматривается вопрос открытия еще одного центра в Гагаринском районе.
Подробности о графиках работы центров и касс, а также перечне предоставляемых услуг можно получить по номеру телефона: 8 (800) 580-01-00 (в рабочее время).
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
