Услуги «Севастопольгаза» и оплатить счета можно в 4 дополнительных центрах обслуживая абонентов

Открытие в разных частях города 4 новых центров обслуживания абонентов «Севастопольгаза» увеличило пропускную способность предприятия до 6 300 человек в месяц, что позволяет обеспечить комфортное и оперативное обслуживание даже в периоды повышенного спроса. Открытие новых центров — это не просто увеличение числа точек, а повышение качества сервиса: меньше времени в очередях, больше внимания каждому абоненту.

Помимо головного офиса на Гидрографической, 1 абоненты могут получить консультации специалистов, подать заявку на техническое обслуживание или ремонт, оформить документы на подключение или перерасчет, а также многое другое по адресам: