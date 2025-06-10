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Услуги ЖКХ с 1 июля подорожают почти на 12%
фото: shutterstock

Услуги ЖКХ с 1 июля подорожают почти на 12%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 10.06.2025

С 1 июля 2025 года тарифы ЖКХ проиндексируют. Об этом сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что это плановая индексация. В разных регионах процент будет отличаться. В среднем по стране жилищно-коммунальные услуги подорожают на 11,9%.

В отдельных регионах тарифы ЖКХ вырастут значительно. Сильнее всего ЖКУ подорожают для жителей Пермского края — здесь запланирована индексация тарифов на 21,1%. В Архангельской области тарифы вырастут на 20%, в Кемеровской области — на 19,8%, в Северной Осетии — на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — на 18%, в Татарстане и Дагестане ЖКУ подорожают на 17,5%.

Якубовский подчеркнул, что плановая индексация тарифов необходима для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры.  Рост тарифов связано с увеличением расходов на ресурсы, инфляцией, ростом стоимости вывоза твёрдых коммунальных отходов.

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В отдельных регионах, где действуют меры особые социальной поддержки и отмечен высокий собираемости платежей, индексация будет минимальной. К примеру, в Ненецком автономном округе ЖКУ подорожают всего на 4%, в Чечне — на 5%, в Ингушетии — на 5,2%.

Ранее в Госдуме рассказали, что с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию проиндексируют на 12,6%, а в 2026 году тарифы вырастут на 9,3%.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги индексируют ежегодно, в начале второго полугодия. Предельные индексы утверждает правительство.

источник: ЦИАН

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