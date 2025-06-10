Услуги ЖКХ с 1 июля подорожают почти на 12%

В отдельных регионах тарифы ЖКХ вырастут значительно. Сильнее всего ЖКУ подорожают для жителей Пермского края — здесь запланирована индексация тарифов на 21,1%. В Архангельской области тарифы вырастут на 20%, в Кемеровской области — на 19,8%, в Северной Осетии — на 19,1%, в Челябинской области и Мордовии — на 18%, в Татарстане и Дагестане ЖКУ подорожают на 17,5%.

Якубовский подчеркнул, что плановая индексация тарифов необходима для модернизации изношенной коммунальной инфраструктуры. Рост тарифов связано с увеличением расходов на ресурсы, инфляцией, ростом стоимости вывоза твёрдых коммунальных отходов.

В отдельных регионах, где действуют меры особые социальной поддержки и отмечен высокий собираемости платежей, индексация будет минимальной. К примеру, в Ненецком автономном округе ЖКУ подорожают всего на 4%, в Чечне — на 5%, в Ингушетии — на 5,2%.

Ранее в Госдуме рассказали, что с 1 июля 2025 года тарифы на электроэнергию проиндексируют на 12,6%, а в 2026 году тарифы вырастут на 9,3%.

Напомним, тарифы на коммунальные услуги индексируют ежегодно, в начале второго полугодия. Предельные индексы утверждает правительство.

источник: ЦИАН