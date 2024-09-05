УСН и НДС: новые правила для бизнеса

В Управлении ФНС России по г. Севастополю налогоплательщикам в ходе вебинара разъяснили налоговые новации упрощенной системы налогообложения и изменения по НДС, которые будут действовать с 1 января 2025 года.

Начальник отдела камерального контроля специальных налоговых режимов Вероника Пожематкина отметила, что с нового года повышаются лимиты, касающиеся упрощенной системы налогообложения. Так увеличен порог для перехода на УСН с общего режима налогообложения до 337,5 миллионов рублей (ранее было 112,5 миллионов рублей). Кроме того, расширился предельный порог годового дохода с 200 миллионов до 450 миллионов рублей. Также вырос лимит по остаточной стоимости основных средств — со 150 миллионов до 200 миллионов рублей, увеличен предел средней численности работников — со 100 до 130 человек.

Спикер уточнила, что с 2025 года применяются только базовые ставки по УСН: 6% при объекте налогообложения «доходы» и 15% при объекте налогообложения «доходы минус расходы», т.к. отменены повышенные ставки по УСН.

Начальник отдела камерального контроля НДС Светлана Животенко акцентировала внимание слушателей, что с 1 января плательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при достижении дохода 60 миллионов рублей становятся плательщиками налога на добавленную стоимость. При этом налогоплательщикам, применяющим УСН, предоставляется право выбора ставки НДС. Можно выбрать либо применение общего порядка исчисления и уплаты НДС- со ставкой 20% (10% для отдельных видов товаров и услуг), либо применять пониженные ставки. Ставка НДС зависит от суммы полученных доходов и составляет 5% в случае, если получены доходы до 250 миллионов рублей или 7% пока сумма доходов не превысит 450 миллионов рублей.

Спикер отметила, что если сумма доходов за предыдущий год не превысила в совокупности 60 миллионов рублей, налогоплательщики освобождаются от уплаты НДС. Также освобождением смогут воспользоваться вновь созданные организации или индивидуальные предприниматели. Освобождение действует, пока сумма доходов не достигнет порогового значения в 60 миллионов.

Если налогоплательщик выбрал общеустановленную ставку НДС в размере 20 %, он имеет право воспользоваться налоговыми вычетами. У организаций и предпринимателей, применяющих ставки 5% и 7%, отсутствует право на вычет по НДС по приобретенным товарам, работам, услугам. Важно, что при переходе с общей системы налогообложения на УСН и применении ставки 5% или 7%, следует восстановить НДС, ранее принятый к вычету.

Светлана Животенко подчеркнула, что выбор ставки НДС индивидуален для каждого налогоплательщика, рекомендуется сделать его с учетом следующих факторов:

соотношения размера вычета по НДС и исчисленного налога;

вида реализуемых товаров — стандартная ставка 20 % (предметы первой необходимости и социального значения — 10%);

объекта УСН («доходы» или «доходы минус расходы»).

Спикер рекомендовала налогоплательщикам уже сейчас проанализировать свою деятельность и смоделировать налоговую нагрузку на новый год при разных ставках НДС и разных объектах УСН для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный для бизнеса вариант. Ведь организация или индивидуальный предприниматель обязаны применять налоговую ставку 5% или 7%, в течение не менее 12 последовательных налоговых периодов, начиная с первого налогового периода, за который представлена налоговая декларация, в которой отражены операции, подлежащие налогообложению по указанным налоговым ставкам. Исключение — ситуации, когда право на эту ставку утрачено из-за превышения лимита дохода.

Светлана Животенко напомнила о сроках предоставления отчетности и уплаты налога по НДС и уточнила, что отчетность по НДС предоставляется исключительно в электронном виде. Поэтому для тех налогоплательщиков, которые пока не взаимодействуют с налоговой службой в электронном виде необходимо подключиться к электронному документообороту, чтобы получать и выставлять счета-фактуры в электронном виде. Подготовка счетов-фактур в электронной форме позволит снизить издержки, ускорить бизнес-процессы, не потерять документы, избавиться от бумажных архивов, а главное, уменьшить объем рутинных действий.

Узнать подробности о безбумажном документообороте можно на сайте ФНС России можно на сайте ФНС России в разделе «Электронный документооборот»

Ознакомиться с записью вебинара можно на официальной странице социальной сети «Вконтакте» сообщества УФНС России по г. Севастополю.

источник: пресс-служба УФНС России в Севастополе

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