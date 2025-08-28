Успение пресвятой Богородицы — поздравление Главы Крыма

Поздравляю православных христиан с великим праздником Успения Пресвятой Богородицы!

Русь находится под особым покровительством Божией Матери. Так всегда считали наши предки, так считаем и мы.

По словам нашего Патриарха, «в самые страшные дни нашей истории русский народ, православный народ России никогда не оставлял своей молитвы Царице Небесной и получал помощь и поддержку».

Символично, что именно в Успенском соборе Московского Кремля венчались на царство русские цари и императоры. А одну из самых древних, известных и почитаемых святынь нашего полуострова – Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае – часто называют крымской лаврой или крымским Афоном.

Будем и мы молить Пресвятую Богородицу о наших родных и близких, о нашем Отечестве и наших воинах, о мире и победе России над злом! – говорится в поздравлении Главы республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым