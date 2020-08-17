Успеть до зимы! В Крыму хотят отремонтировать 400 км дорог

В Крыму до ноября хотят отремонтировать 400 км дорог. Об этом сообщили в республиканском минтрансе.

До ноября месяца основной объем работ будет выполнен. В этом году в рамках всех программ будет отремонтировано порядка 400 км дорог, — отметил министр транспорта РК Сергей Карпов.

По его словам, основные сложности, с которыми сталкиваются подрядчики, — это коммуникации и зеленые насаждения.

Кроме того, сегодня на участке дороги Мазанка — Опушки была выявлена явная нехватка асфальтобетонной смеси в моменте. Эти моменты будут отрегулированы в ручном порядке, — рассказал Карпов по итогам субботнего рейда по объектам строительства.

Только в Симферопольском районе сейчас идут работы в районе трех поселков – Перово, Молочное, Трехпрудное. В Молочном в данный момент идут ремонтные работы двух улиц, после этого жителям поселка будет легче выехать в сторону города. Кроме того в ближайшие два года село Молочное будет полностью закольцовано, чтобы транспорт мог беспрепятственно выехать на ключевые транспортные артерии на юго-западе Симферополя.

На сегодняшний день на объекте завершены работы по фрезерованию существующего дорожного полотна, устройству выравнивающего слоя покрытия. Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Протяженность дороги — 0, 770 км, стоимость — 8,4 млн руб. Вместе с тем, в рамках данного нацпроекта в Перовском сельском поселении будет проведён ремонт улиц Хачирашвили, Ленина и Новая. В целом, 35 дорог Симферопольского района включены в список объектов, реализуемых по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — рассказал глава администрации Симферопольского района Дионис Алексанов.

В Трехпрудном идет ремонт улицы, которая ведет к мечети, кроме того, в этом районе в рамках Федеральной целевой программы (ФЦП) будут построены школа и детский сад, к которым также понадобится беспрепятственный и удобный проезд.