Устали от онлайна? Вернитесь в реальность, такую необычную и таинственную – квесты зовут

В затянувшийся период ограничений и «повышенной готовности», почти по политической классике важнейшим из искусств для нас стал Интернет. В нем мы черпаем информацию, общаемся, развлекаемся, играем, учимся, музицируем, продаем-покупаем и даже путешествуем. При этом устаем от однообразия алгоритмов, предсказуемости комментов, пресыщаемся «картинкой» и «прирастаем» калориями от излишнего сидения-лежания перед монитором.

Хватит! Как говаривали пингвины из мульт-«Мадагаскара»: улыбаемся и машем, в смысле, одеваемся и выходим в оффлайн (соблюдая требования Роспотребнадзора, а как же иначе). Хотели новых развлечений? Вперед за приключениями. Нас ждут квесты: сюжетные бродилки, таинственные комнаты, секреты и задания, острые ощущения и настоящие (не сетевые) эмоции. Нас ждет сама жизнь.

Собственно, крест на Интернете никто и не призывал ставить, хотя бы для того, чтобы разобраться в многообразии предложений.

Удобство очевидно: квесты в Москве представлены на одном портале. Остается найти развлечение по душе и выбрать квест на сегодня. Но после этого отключаемся от Сети и идем покорять вершины героизма, раскрывать тайны закрытых комнат, ужасаться кошмарам лабиринтов.

Немного истории

Реальные (не компьютерные) квесты стали популярны не так давно – лет 7-8 назад они были еще в новинку. Хотя, отдадим должное аркадам, симуляторам, флэш-играм и компьютерным квестам, — они-то и предопределили выход такого эмоционального развлечения в реальный мир.

Говорят, что первая квест-комната появилась в Румынии в 2007 году. Сюжет был простым и сложным одновременно: выбраться из закрытой комнаты. Ясное дело, используя все возможные подручные средства и их комбинации. И пошло-поехало, квесты становились популярными то ли от желания совместить реальность и игру, то ли от ощущения легкого экстрима, то ли от необходимости проверить свои эмоции, нервы и таланты.

Квесты сегодня

Это не только старые-добрые квест-комнаты, но и:

пешеходные бродилки,

автомобильные поиски-покатушки,

смартфон-квесты (игроки получают задания на мобильный).

На сайте ТОП КВЕСТОВ устроена удобная поисковая система квестов (квест-комнат). Их можно фильтровать по жанрам, числу игроков, уровню сложности. Для удобства здесь же подробно представлены все популярные столичные квесты (с рейтинговыми оценками и ограничениями по возрасту): от классической «Тайной комнаты» до фантастического «Космического вторжения», от сказочно-сюрреалистичной «Алисы в стране кошмаров» до почти кинговского «Побега из тюрьмы Синг-Синг».

Сортировать варианты квестов можно по популярности, цене, отзывам и новинкам. Обратите внимание на тэги, они также ограничат сферу поиска. На что стоит обратить внимание:

жанровые квесты (вне конкуренции хорроры, но есть и фантастика, и история, и мистика, и классический детектив, и экшн),

для больших компаний,

детские и семейные,

на День рождения (а что, не самый плохой подарок имениннику, между прочим)

с актерами,

сложные и для новичков.

Здесь же можно забронировать отобранный квест, а также получить заранее всю необходимую информацию, заполнив форму обратной связи. Выбрали? Забронировали? Решились? Тогда выходим из Сети и… добро пожаловать в реальность. Квесты зовут!