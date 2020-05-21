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Устанавливаются обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека
Фото: ВК, Автопартнер Крым

Устанавливаются обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:02 21.05.2020

 Накануне вечером (в 21:30) в Симферопольском районе произошло ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля.

По предварительным данным, на 627 км автодороги «Армянск-Симферополь-Алушта-Ялта» гражданин 2002 г.р., управляя мопедом «Хонда Дио», двигаясь со стороны с.Широкое — в направлении с.Новоандреевка, не уступил дорогу автомобилю «Мазда 3» под управлением гражданина 1990 г.р. и совершил столкновение с ним. От удара легковой автомобиль осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с транспортным средством (грузовиком) «Мерседес Бенц», которым управлял водитель 1967 г.р, — сообщили в ГИБДД.

В результате происшествия водитель мопеда «Хонда Дио» и водитель автомобиля «Мазда 3» были смертельно травмированы. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

 

Устанавливаются обстоятельства ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли два человека

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