Устойчивой погоды синоптики Крыму не обещают

В начале недели погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления, сохранится неустойчивый характер погоды.
Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ
«Крымское УГМС».
Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма —
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