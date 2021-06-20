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Устойчивой погоды синоптики Крыму не обещают
фото: MichaelGaida (pixabay.com)

Устойчивой погоды синоптики Крыму не обещают

Опубликовал: КрымPRESS в Погода в Крыму 18:43 20.06.2021

В начале недели погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления, сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Устойчивой погоды синоптики Крыму не обещают

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