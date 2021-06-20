Устойчивой погоды синоптики Крыму не обещают

В начале недели погоду в Крыму будет определять область пониженного атмосферного давления, сохранится неустойчивый характер погоды.

Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 17…22°, в горах 11…16°; днем 25…30°, в горах 19…24°, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь .