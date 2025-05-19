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Устройство для измельчения бумаги: виды, назначение и выбор

Устройство для измельчения бумаги: виды, назначение и выбор

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 22:59 19.05.2025

В современном офисе или на предприятии конфиденциальность информации и эффективное управление бумажными отходами играют важную роль. Именно для этих целей используется устройство для измельчения бумаги — шредер. Это оборудование позволяет не только безопасно уничтожать документы, содержащие личные, финансовые или коммерчески важные данные, но и упрощает утилизацию бумажных отходов.

Что такое шредер: назначение и принцип работы

Шредер (от англ. shred — измельчать) — это механическое или электрическое устройство, предназначенное для измельчения бумажных документов, пластиковых карт, CD/DVD-дисков и других материалов в мелкие части, затрудняющие восстановление информации.

Принцип работы основан на прохождении бумаги между ножами или валами, которые разрезают листы вдоль, поперёк или в перекрёстном направлении. В результате получается бумажная стружка или конфетти — в зависимости от типа резки.

Устройства могут быть:

  • бытовыми — для домашнего или персонального использования.
  • офисными — чаще встречаются в компаниях, где ведётся документооборот.
  • промышленными — для крупных предприятий, архивов, государственных учреждений.

Виды шредеров по способу измельчения

По типу резки

  • Продольная резка (Strip Cut): бумага нарезается на длинные полоски шириной от 2 до 12 мм. Это самый простой и доступный вариант. Подходит для уничтожения общих документов без критически важной информации.
  • Поперечно-продольная резка (Cross Cut): листы разрезаются вдоль и поперёк, превращаясь в мелкие прямоугольные кусочки. Обеспечивает более высокий уровень безопасности.
  • Микрорезка (Micro Cut): бумага превращается в крошечные фрагменты размером около 2×10 мм. Применяется для уничтожения конфиденциальных данных, например, в юридических или финансовых организациях.
  • Наноизмельчение (Nano Cut): самый высокий уровень безопасности. Частицы настолько малы, что восстановление невозможно даже при специальном оборудовании.

По типу носителей

  • Только бумага. Стандартные модели, рассчитанные на резку листов формата А4 или А3.
  • Бумага + пластиковые карты. Оснащены более прочными ножами.
  • Многофункциональные (универсальные). Могут резать бумагу, дискеты, CD/DVD, карты и даже скрепки.

По производительности

  • Персональные шредеры. До 10 листов за один прогон, небольшой объём корзины (до 20 литров).
  • Офисные. 10–30 листов, корзина на 20–50 литров, работа без частого охлаждения.
  • Промышленные. До нескольких сотен листов одновременно, непрерывная работа, мощные моторы, ёмкость до 200 литров и выше.

Когда и кому необходимо использовать шредер

Использование устройства для измельчения бумаги важно в следующих ситуациях:

  • соблюдение законодательства. В некоторых отраслях (медицина, финансы, государственные органы) существуют требования по защите персональных данных. Хранение и уничтожение документов строго регламентировано.
  • защита коммерческой тайны. Любая компания, работающая с договорами, отчётами, стратегиями, сталкивается с рисками утечки данных.
  • организация делопроизводства. Избавление от ненужных бумаг помогает поддерживать порядок в офисе и облегчает архивирование.
  • экологическая утилизация. Бумажная стружка легче поддаётся вторичной переработке, особенно если предварительно рассортирована.
  • домашнее использование. Измельчение старых банковских выписок, счетов и писем помогает избежать кражи личных данных.

Уровни секретности: международный стандарт DIN 66399

При выборе устройства важно учитывать уровень секретности, определяемый стандартом DIN 66399, который делит степень защиты на 7 классов:

  • P-1: Полосы до 12 мм. Подходит для общедоступных данных.
  • P-2: Полосы до 6 мм.
  • P-3: Частицы до 320 мм². Коммерческая документация.
  • P-4: Частицы до 160 мм². Конфиденциальные документы.
  • P-5: Частицы до 30 мм². Очень важные документы.
  • P-6: Частицы до 10 мм². Критически важные сведения.
  • P-7: Частицы до 5 мм². Секретные и государственные данные.

Как выбрать шредер под конкретные задачи

При выборе устройства необходимо учитывать:

Объём работы

  • Сколько страниц в день вы планируете измельчать?
  • Будет ли работать один человек или несколько?

Для персонального использования подойдёт компактный вариант с производительностью 5–10 листов. Для офиса — модель на 20–30 листов. Для архива — промышленное оборудование.

Уровень конфиденциальности

Если уничтожаются только черновики — достаточно уровня P-1 или P-2. Для юридических документов, медицинских карт или финансовой отчётности — минимум P-4 и выше.

Наличие дополнительных функций

  • Автоподача документов. Удобно для больших объёмов.
  • Защита от перегрева. Продлевает срок службы.
  • Автоматическая остановка при переполнении корзины.
  • Шумоподавление. Особенно важно в небольших офисах.
  • Разделители для разных типов носителей.

Обслуживание и надёжность

Проверьте доступность расходных материалов (например, масла для смазки ножей), наличие сервисного центра, гарантийные условия. У надёжных брендов (Fellowes, Rexel, HSM, Kobra, Dahle) хорошая репутация, но и цена будет выше.

Устройство для измельчения бумаги — важный элемент не только офисной, но и домашней инфраструктуры. Оно обеспечивает безопасность данных, помогает навести порядок в документообороте и делает утилизацию более удобной и экологичной. Выбирая шредер, ориентируйтесь на ваши реальные задачи: объём работы, уровень секретности, тип носителей и удобство эксплуатации. Это позволит сделать покупку максимально рациональной и долгосрочной.

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