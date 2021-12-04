Утепление балконов: как выглядит процесс, если нужен гарантированно качественный результат

Можно сказать, что все владельцы квартир делятся на две примерно равные категории: одни твёрдо уверены, что все квадратные метры их территории должны быть обжитыми, другие считают, что есть и такие квадраты, на которые тратить время, силы и деньги не стоит. И в первом, и во втором случае речь идёт о балконах и лоджиях. Кто-то делает из них дополнительные комнаты, оранжереи, кабинеты и т.д., если площадь позволяет, другие же устраивают из них «чуланы», заваливая хламом, а в зимние месяцы в них и не заглядывая. Кто в выигрыше? Ну разумеется первые. Впрочем, не всё так просто. Балконы «на полную катушку», как показывает практика, можно использовать только в случае, если они утеплены. Причина объективна: Россия — страна, в которой более полугода погода весьма прохладная, а кое-где и откровенно холодная. При этом многоквартирные дома, как правило, не отличаются качественной отделкой и ремонтом в том, что касается лоджий и балконов. Так что делать «процедуры» по их утеплению большинству приходится самостоятельно. Собственноручно? Да, возможно. Однако, обозначим такой момент: этот процесс не так элементарен, как кажется на первый взгляд. Увы, но надеяться, что помещение превратится в жилое только потому, что вы просто разместите утеплитель под обшивкой, даже не стоит.

Утепление балконов — что важно сделать



Какие же действия необходимо предпринять, чтобы при хорошем минусе на улице можно рассчитывать на хороший плюс внутри помещения? Специалисты компании «БалконДисконт», специализирующейся на утеплении балконов в Челябинске (а уж в этом городе России, что такое настоящие холода, знают всё), отмечают, что существуют ряд обязательных шагов, которые необходимо сделать, чтобы задача была решена максимально результативно. А именно:

обследовать помещение на наличие дыр и щелей, проверить на прочность элементы ограждений;

если пол старый, то в большинстве случаев его лучше демонтировать;

проверить, а при необходимости демонтировать старые оконные рамы, заменив их на новые. Остекление должно быть герметичным;

провести гидроизоляцию потолка, пола и парапета.

И вот только после проведения этих процедур можно приступать непосредственно к работам по утеплению помещения. Но и этот этап включает в себя несколько составляющих:

Установка деревянной обрешетки. Установка утеплителя между брусками обрешетки. Установка пароизоляции. В качестве пароизоляции может быть использован обычный полиэтилен или фольгированный изолон, который служит дополнительным изолятором, — поясняют алгоритм действий специалисты «БалконДисконт».

Затем производится отделка и приводится в порядок электрика.

И вот только при грамотном исполнении всех вышеперечисленных условий можно при хорошем минусе на улице рассчитывать на хороший плюс внутри помещения.

Утепление балконов — цена вопроса

Скажем так — удовольствие, конечно, не из дешёвых. Сэкономить можно, попросив специалистов использовать более дешёвые материалы. Однако, говорят знатоки вопроса, в целом такие затраты себя оправдают. В частности и потому, что основные помещения — комната или кухня — будут ограждены от холодного «влияния извне», так что в морозы не придётся использовать дополнительные обогревательные приборы, когда температура в радиаторах центрального отопления традиционно падает. И — да: тепло из квартиры не будет уходить на улицу. И ещё: утепление балкона — это ещё и шумоизоляция. Что особенно актуально для жителей многоэтажек, расположенных на оживлённых улицах. Тихо в квартире — меньше стресса — крепче спим — здоровее себя чувствуем. Это также, согласитесь, дорогого стоит и уж точно оправдает затраты на проведение выше обозначенных процедур. Но помните главное! Хотите получить помещение с гарантией качества — обращайтесь к профессионалам. К сожалению, сегодня (особенно в начале зимы) объявлений об оказании услуг по утеплению балконов пруд-пруди. Однако далеко не всем компаниям стоит доверять свои «квадраты». Смотрите портфолио, задавайте вопросы, контролируйте ход работ. Тогда и в тепле будете, и не будете жалеть о деньгах, выброшенных «на ветер».