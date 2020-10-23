Уточненная статистика крымского минздрава: 3 298 человек с коронавирусом продолжают лечение

Под медицинским наблюдением – еще 3 576 крымчан.

Как мы уже сообщали, крымский минздрав уточнил статистику по коронавирусу в регионе. Всего в Крыму выявлено 7 790 больных коронавирусом. Лечение в медицинских учреждениях проходят 3 298 человек, выписано с выздоровлением – 4 285. За последние сутки скончались 2 человека, общее число умерших – 119.

По данным ежедневного мониторинга, под медицинским наблюдением находятся 3 576 человек, из которых под динамическим наблюдением на дому находятся 1 881 человек, в стационарах — 1 602, изолировано в обсерваторы 93 человека.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своём фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.