Уточненные данные по ракетной атаке ВСУ и удару по Севастополю

Факты, которые приводятся в этой публикации уточняют и обобщают всю информацию на нашем сайте по трагедии в Севастополе. Источники – официальные: Минобороны РФ, губернатор и правительство Севастополя, Минздрав РФ. Есть кое-какие сведения и из проверенных Telegram-каналов.

Итак…

Ракеты ударили по Севастополю в 12:15. Это, действительно, были американские «ATACMS» с кассетной боевой частью.

Выпущены были ракеты не из района Одессы (как сообщалось ранее), а из Николаевской области. Били по прибрежной полосе Севастополя от Любимовки до Казачьей бухты.

Четыре ракеты были сбиты, пятая – отклонилась и «рванула» в воздухе – град кассетных суббоеприпасов пришелся на пляж Учкуевка. Здесь в жаркий воскресный день было очень много людей…

Погибли 4 человека (не 5, не 3 как сообщалось ранее), из них 2 ребенка.

За медицинской помощью обратились 144 человека, из них госпитализированы 82 (55 взрослых и 27 детей).

Минздрав РФ отправил в Севастополь для оказания помощи пострадавшим бригаду специалистов Федерального центра медицины катастроф. В Севастополе также работают крымские врачи, в том числе детские.

Состояние пятерых несовершеннолетних тяжелое. Борт санавиации направлен из Москвы для транспортировки находящихся в реанимации детей.

Напоминаем, завтра в Крыму и Севастополе День траура.

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