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Утреннее на автодороге «Евпатория – Мирный»: под колеса минивэна попал человек. Погиб 

Утреннее ДТП на автодороге «Евпатория – Мирный»: под колеса минивэна попал человек. Погиб 

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:07 04.02.2024

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Сакском районе. По информации ГИБДД, трагедия произошла сегодня утром (в 6:30) на автодороге Евпатория – Мирный».

Утреннее ДТП на автодороге «Евпатория –Мирный»: под колеса микроавтобуса попал человек. Погиб

Водитель автомобиля «MERCEDES-BENZ», мужчина, 1975 года рождения, двигаясь со стороны пгт. Мирный в сторону г. Евпатории, при совершении маневра «обгон» движущегося впереди транспортного средства в разрешенном для этого месте, совершил наезд на пешехода, 1991 года рождения, который двигался в попутном направлении по проезжей части слева, со стороны пгт. Мирный в сторону г. Евпатории, вне населенного пункта, не имея на верхней одежде светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.

Утреннее ДТП на автодороге «Евпатория –Мирный»: под колеса микроавтобуса попал человек. Погиб

По факту ДТП проводится проверка, причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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