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Утреннее на автодороге «Нижнегорский – Белогорск»: трое пострадавших
Фото: КРЫМ-СПАС

Утреннее ДТП на автодороге «Нижнегорский – Белогорск»: трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 19:43 03.01.2024

Сегодня в 8:00 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что на автодороге «Нижнегорский – Белогорск» произошло ДТП. К месту происшествия была направлена дежурная смена Белогорского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники ГИБДД и «Скорой помощи».

По прибытии спасатели выяснили, что произошло ДТП с участием легковых автомобилей «Geely» и «BMW». Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» провели все необходимые мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на месте ДТП, а также транспортировали трёх человек в машину «Скорой помощи», — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

ДОПОЛНЕНО:

МВД об этой утренней аварии.

30-летняя женщина-водитель автомобиля «BMW 730», двигаясь по автомобильной дороге «Нижнегорский — Белогорск», в районе села Вишенное, не выбрала скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением транспортного средства, а также не учла дорожные и метеорологические условия, в результате чего на левом закруглении трассы допустила занос автомобиля и выехала на полосу встречного движения, где совершила наезд на стоящий автомобиль марки «GEELY-EMGRAND». В результате ДТП пострадал 30-летний водитель автомобиля «GEELY-EMGRAND» и два его пассажира, мужчина и женщина, 63-х и 54-х лет. С полученными травмами они доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в полиции.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции Белогорского района. Проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Фото: МВД по РК.

 

 

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