Утреннее ДТП на дороге «Саки – Орловка»: погибли два человека

Полиция ищет свидетелей.

Сегодня утром (в 8:28) на дорог «Саки – Орловка» произошло ДТП, в результате которого погибли два человека, а один – получил травмы.

На 16км+300м автодороги «Саки – Орловка», вблизи с. Тепловка Симферопольского района, водитель автомобиля ВАЗ-21101, двигаясь со стороны г. Саки в направлении автодороги «Симферополь – Николаевка», не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «ГАЗель». В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-21101 погибли на месте происшествия, а водитель автомобиля «ГАЗель» получил травмы, — сообщили в ГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла на участке автодороги со скользким дорожным покрытием.

Госавтоинспекторы просят участников дорожного движения, транспортные средства которых оборудованы видеорегистраторами, предоставить записи в отдел ГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району по адресу: Симферопольский район, с.Мирное, ул.Белова, 28.

Если вы стали очевидцем данного ДТП, либо обладаете какой-либо информацией о произошедшем, просим сообщить по телефонам: +7(978) 7078757 (ОГИБДД ОМВД России по Симферопольскому району), +7(999) 4610124 (дежурную часть ОВД), (3652) 668-700 (дежурная часть УГИБДД МВД по Республике Крым), либо «102».