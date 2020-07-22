Утреннее ДТП на Керченском шоссе в Феодосии. В пострадавших — дети

Сообщение о ДТП на Керченском шоссе в Феодосии в службу спасения поступило в 7:02.

Произошло столкновение легковых автомобилей Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, из них 2 детей. Спасателями проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению аккумуляторной батареи. Сотрудниками МЧС была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей;

(3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму