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Утреннее ДТП на Керченском шоссе в Феодосии. В пострадавших - дети

Утреннее ДТП на Керченском шоссе в Феодосии. В пострадавших — дети

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 9:21 22.07.2020

Сообщение о ДТП на Керченском шоссе в Феодосии в службу спасения поступило в 7:02.

Произошло столкновение легковых автомобилей Skoda Oktavia и Volkswagen Transporter. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека, из них 2 детей. Спасателями проведены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, ограждению места ДТП сигнальными конусами и отключению аккумуляторной батареи. Сотрудниками МЧС была оказана помощь в транспортировке пострадавших к карете скорой медицинской помощи. Взрослые с травмами средней степени тяжести госпитализированы в Феодосийскую городскую больницу, дети доставлены в Феодосийскую детскую городскую больницу, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Утреннее ДТП на Керченском шоссе в Феодосии. В пострадавших - дети

Главное Управление МЧС России по Республике Крым напоминает всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Утреннее ДТП на Керченском шоссе в Феодосии. В пострадавших - дети

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