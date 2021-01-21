Утреннее ДТП на скользкой дороге в Сакском районе: двое пострадавших

Сегодня утром (в 8:12) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Сакском районе, на автодороге между селами Лесновка и Шелковичное произошло ДТП, есть пострадавшие. На место аварии срочно выехали все оперативные службы.

Водитель автомобиля ВАЗ 2199 на скользком участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил касательное столкновение с припаркованным автомобилем «ГАЗель» и с деревом. Водитель легкового авто оказался зажат. Спасателями, с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации мужчины. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

В результате ДТП пострадало 2 человека. Пострадавшие с различными травмами переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Сакскую Центральную районную больницу.

Фото: ГУ МЧС России по РК.