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Утреннее ДТП на скользкой дороге в Сакском районе: двое пострадавших

Утреннее ДТП на скользкой дороге в Сакском районе: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:26 21.01.2021

Сегодня утром (в 8:12) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Сакском районе, на автодороге между селами Лесновка и Шелковичное произошло ДТП, есть пострадавшие. На место аварии срочно выехали все оперативные службы.

Водитель автомобиля ВАЗ 2199 на скользком участке дороги не справился с управлением, в результате чего допустил касательное столкновение с припаркованным автомобилем «ГАЗель» и с деревом. Водитель легкового авто оказался зажат. Спасателями, с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации мужчины. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Утреннее ДТП на скользкой дороге в Сакском районе: двое пострадавших

В результате ДТП пострадало 2 человека. Пострадавшие с различными травмами переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в Сакскую Центральную районную больницу.

Утреннее ДТП на скользкой дороге в Сакском районе: двое пострадавших

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Утреннее ДТП на скользкой дороге в Сакском районе: двое пострадавших

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