Утреннее ДТП на трассе «Черноморское – Евпатория»: четверо пострадавших

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Сакском районе Крыма, случившемся сегодня утром (в 8:20) на 21-м км трассы «Черноморское – Евпатория».

Водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Спринтер», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего, совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», под управление водителя, 1961 г.р. В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения, различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, – рассказали в ГИБДД.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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