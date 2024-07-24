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Утреннее на трассе «Черноморское – Евпатория»: четверо пострадавших

Утреннее ДТП на трассе «Черноморское – Евпатория»: четверо пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:33 24.07.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Сакском районе Крыма, случившемся сегодня утром (в 8:20) на 21-м км трассы «Черноморское – Евпатория».

Водитель, 2002 года рождения, управляя автомобилем «Мерседес Спринтер», не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, в результате чего, совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус», под управление водителя, 1961 г.р. В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения, различной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение, – рассказали в ГИБДД.

В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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