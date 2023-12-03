Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: двое погибших

Сегодня утром (в 9:05) на трассе «Симферополь – Евпатория» произошло ДТП, в котором погибли два человека. По информации ГИБДД, в Сакском районе столкнулись «ГАЗель» и легковой автомобиль.

На автодороге «Симферополь — Евпатория», в направлении Симферополя на 31 км +900 м водитель автомобиля «ГАЗ, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Volkswagen Polo», который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «Volkswagen Polo» получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель автомобиля ГАЗ с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции Сакского района. Проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: МВД по РК.