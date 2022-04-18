Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Евпатория»: двое пострадавших

Сегодня утром (в 8:00) на трасе «Симферополь – Евпатория», в районе города Саки произошло ДП, в котором получили повреждения два человека, в том числе один несовершеннолетний.

Автомобиль «Volkswagen Passat», двигаясь со стороны г. Саки в направлении Симферополя, на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не уступил дорогу и совершил столкновение со встречным автомобилем «Skoda Octavia». В результате ДТП водитель автомобиля «Skoda Octavia», и 13-летний пассажир автомобиля «Volkswagen Passat» доставлены в медицинское учреждение, — рассказали в МВД по РК.

На месте аварии работал наряд ГИБДД. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.