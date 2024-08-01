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Утреннее на трассе «Симферополь — Евпатория». Легковушка не пропустила рейсовый автобус

Утреннее ДТП на трассе «Симферополь — Евпатория». Легковушка не пропустила рейсовый автобус

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:50 01.08.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла сегодня утром (в 7:40) на трассе «Симферополь — Евпатория», в Сакском районе.

Водитель, 1995 года рождения, управляя автомобилем «Toyota Avensis», выезжая со второстепенной дороги на главную, на нерегулируемом перекрестке, не предоставил преимущество в движении автобусу «SETRA» под управлением водителя, 1986 года рождения. Автобус выполнял перевозку пассажиров по маршруту «Евпатория — Скалистое». В результате дорожно-транспортного происшествия, водитель автомобиля «Toyotа» получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение, водитель и пассажиры автобуса не пострадали, — сообщили в ГИБДД.

Утреннее ДТП на трассе "Симферополь - Евпатория". Легковушка не пропустила рейсовый автобус

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства ДТП выясняются. Прокуратура также проводит проверку. Сообщается, что в момент аварии в автобусе находилось 28 человек.

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Утреннее ДТП на трассе "Симферополь - Евпатория". Легковушка не пропустила рейсовый автобус

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