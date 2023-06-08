Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Ялта» — 67-летний водитель не справился со скоростью

Сегодня утром (около 6:00) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в котором пострадал 67-летний водитель. Как уточнили в ГИБЖЖ, авария случилась в районе поселка Гурзуф на пустой дороге.

67-летний водитель, управляя автомобилем «Hyundai Elantra», не справился с управлением, не выбрал безопасную скорость, в связи с чем допустил наезд на препятствие (опору ЛЭП). В результате ДТП водителю оказана разовая помощь на месте происшествия, — сообщили в МВД по РК.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: МВД по РК.

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