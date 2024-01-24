Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Столкнулись троллейбус, маршрутка и легковое авто
актуально в республике
Утреннее на трассе «Симферополь – Ялта». Столкнулись троллейбус, маршрутка и легковое авто

Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Столкнулись троллейбус, маршрутка и легковое авто

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:38 24.01.2024

Сегодня утром (в 8:55) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП с участием двух общественных транспортных средств и одной легковой машины. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в районе поселка Гурзуф.

Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Столкнулись троллейбус, маршрутка и легковое авто

Водитель автомобиля «Renault Largus», 1976 года рождения, двигаясь со стороны Алушты по направлению в Ялту по полосе для опережения, допустил выезд на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», который вёз 12 пассажиров по маршруту «Ялта – Гурзуф». От удара легковушку развернуло и заднюю часть её кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек, — сообщили в МВД по РК.

Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Столкнулись троллейбус, маршрутка и легковое авто

По имеющейся информации, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Узнайте больше:  ОРВИ наступает. В Крыму на карантин закрываются классы в школах, но эпидпорог еще не превышен

Фото: МВД по РК.

Просмотры: 2 119

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.