Утреннее ДТП на трассе «Симферополь – Ялта». Столкнулись троллейбус, маршрутка и легковое авто

Сегодня утром (в 8:55) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП с участием двух общественных транспортных средств и одной легковой машины. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в районе поселка Гурзуф.

Водитель автомобиля «Renault Largus», 1976 года рождения, двигаясь со стороны Алушты по направлению в Ялту по полосе для опережения, допустил выезд на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с микроавтобусом «Mercedes-Benz Sprinter», который вёз 12 пассажиров по маршруту «Ялта – Гурзуф». От удара легковушку развернуло и заднюю часть её кузова по касательной задел попутно следовавший троллейбус, в салоне которого находилось 15 человек, — сообщили в МВД по РК.

По имеющейся информации, в результате аварии никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Фото: МВД по РК.