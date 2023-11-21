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Утреннее на трассе «Таврида»: двое пострадавших

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 11:32 21.11.2023

Сегодня утром, в 6:40 на пульт оперативного дежурного «КРЫМ-СПАС» поступила информация о ДТП на трассе «Таврида», в районе поворота на село Русаковка. К месту происшествия незамедлительно направились сотрудники аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», инспекторы ДПС и медики «Скорой помощи».

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: двое пострадавших

По прибытии стало известно, что произошло столкновение автомобилей «Lada Vesta» и «ГАЗель». В результате аварии водитель «ГАЗели» оказался заблокирован конструкциями транспортного средства и был деблокирован до приезда спасателей. В свою очередь, сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали содействие медработникам в транспортировке пассажира из «Lada Vesta» к карете скорой помощи. А также провели необходимые мероприятия для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.  Причины устанавливаются экспертами, — сообщили в МЧС РК.

Фото: КРЫМ-СПАС.

 

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