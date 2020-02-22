Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: пострадала женщина-водитель

Крымские спасатели ликвидировали последствия ДТП в Ленинском районе. В 6:30 в районе села Ерофеево, на трассе «Таврида» столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовой автомобиль «ГАЗель». Водитель легкового авто, женщина 1986 г.р., оказалась заблокирована в деформированной машине.

Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи специнструмента извлекли пострадавшую и транспортировали ее в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение. Также, специалистами МЧС обеспечена пожарная безопасность на месте ДТП, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.