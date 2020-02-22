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Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: пострадала женщина-водитель
Фото: МЧС РК

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: пострадала женщина-водитель

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 17:59 22.02.2020

Крымские спасатели ликвидировали последствия ДТП в Ленинском районе. В 6:30 в районе села Ерофеево, на трассе «Таврида» столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и грузовой автомобиль «ГАЗель». Водитель легкового авто, женщина 1986 г.р., оказалась заблокирована в деформированной машине.

Сотрудники чрезвычайного ведомства при помощи специнструмента извлекли пострадавшую и транспортировали ее в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в лечебное учреждение. Также, специалистами МЧС обеспечена пожарная безопасность на месте ДТП, — сообщил министр ЧС РК Сергей Шахов.

В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: пострадала женщина-водитель

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