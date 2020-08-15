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Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие
Фото: KERCH.COM.RU

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:37 15.08.2020

В 9 утра на 9-м км трассы «Таврида» (в районе Керчи) произошло ДТП с участием трех автомобилей. По неизвестным причинам (все авто двигались в одном направлении) столкнулись «Nissan», «Mitsubishi» и «Fiat». В первом автомобиле было 5 человек (в том числе трое детей), во втором – трое (один ребенок), в третьем – два человека. По предварительным данным, в Керченскую горбольницу №1 доставлены две женщины, получившие в этой аварии травмы и переломы. В обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

Фото: KERCH.COM.RU

Утреннее ДТП на трассе «Таврида»: столкнулись три автомобиля, есть пострадавшие

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