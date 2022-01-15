Утреннее ДТП на Ялтинской трассе, под Симферополем: трое пострадавших

Сегодня утром на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека. Как уточнили в ГИБДД, авария произошла в границах населенного пункта Доброе, под Симферополем.
Водитель автомобиля ВАЗ 2114, двигаясь со стороны Симферополя в сторону Алушты, на повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Geely», — рассказали в ГИБДД.
Трое пострадавших – водитель ВАЗа, водитель и пассажир иномарки госпитализированы. Причем молодой человек из отечественного авто – в тяжелом состоянии. По факту ДТП полиция проводит проверку.
Фото: ВК, Автопартнер Крым.
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