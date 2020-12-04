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Утреннее ДТП под Симферополем: «ГАЗель» врезалась в КАМАЗ

Утреннее ДТП под Симферополем: «ГАЗель» врезалась в КАМАЗ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:56 04.12.2020

Сегодня утром (в 5:10) под Симферополем произошло ДТП с участием КАМАЗа и «ГАЗели». В результате аварии пострадал один человек.

На автодороге Западный обход Симферополя водитель автомобиля «ГАЗель», 1962 г.р., двигавшийся со стороны поселка Дубки в сторону столицы, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем КАМАЗ с прицепом, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗель» получил травмы и был госпитализирован больницу скорой медицинской помощи, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Отметим невероятное везение водителя «ГАЗели» — повреждения грузового микроавтобуса не оставляли ему шансов, но человек жив.

Утреннее ДТП под Симферополем: «ГАЗель» врезалась в КАМАЗ

Скриншоты: ВК, Автопартнер Крым.

Утреннее ДТП под Симферополем: «ГАЗель» врезалась в КАМАЗ

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