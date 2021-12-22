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Утреннее ДТП под Симферополем: на скользкой дороге столкнулись автобус и легковушка

Утреннее ДТП под Симферополем: на скользкой дороге столкнулись автобус и легковушка

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:34 22.12.2021

Сегодня утром (в 9:35) на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что под Симферополем, в селе Доброе, на улице 40 лет Победы произошло ДТП с участием рейсового автобуса. Необходима помощь спасателей.

К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПЧ Доброе ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», сотрудники ГУ МЧС России по РК, скорой медицинской помощи и ГИБДД. По прибытии на место происшествия спасатели определили, что произошло столкновение легкового автомобиля «Chevrolet» и пассажирского автобуса «Hyundai», — сообщили в МЧС РК.

Утреннее ДТП под Симферополем: на скользкой дороге столкнулись автобус и легковушка

В результате ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. А вот в автобусе, к счастью, в момент аварии пассажиров не было.

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Утреннее ДТП под Симферополем: на скользкой дороге столкнулись автобус и легковушка

В ГИБДД отметили, дорога была скользкой, но водители при движении в таких «зимних условиях» должны управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, быть внимательными при совершении какого-либо маневра.

Утреннее ДТП под Симферополем: на скользкой дороге столкнулись автобус и легковушка

Фото: МЧС РК.

Утреннее ДТП под Симферополем: на скользкой дороге столкнулись автобус и легковушка

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