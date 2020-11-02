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 Утреннее ДТП под Симферополем: один человек погиб, еще двое пострадали

Утреннее ДТП под Симферополем: один человек погиб, еще двое пострадали

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:45 02.11.2020

Сегодня рано утром (около 5:30) на трассе «Симферополь – Ялта», на территории села Пионерское (под Симферополем) произошло ДТП, в котором погиб одн человек, еще двое с серьезными травмами были госпитализированы.

По информации МЧС РК, произошло лобовое столкновение автомобилей «Opel Vectra» и «Honda Jazz».

Специалистами МЧС была проведена работа по ликвидации последствий ДТП. К сожалению, в результате аварии погиб один человек, — сообщили в МЧС РК.

 Утреннее ДТП под Симферополем: один человек погиб, еще двое пострадали

По информации ГИБДД, погиб виновник аварии – водитель автомобиля «Honda».

Водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем «Honda Jazz», двигаясь со стороны Ялты в сторону Симферополя, по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Opel Vectra» под управлением водителя, 1995 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Honda» скончался на месте до приезда «Скорой помощи». Водитель и пассажир автомобиля «Opel» госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.

 Утреннее ДТП под Симферополем: один человек погиб, еще двое пострадали

Одна из версий происшедшего: виновник ДТП заснул за рулем. Вторая – значительно превышал скорость и не справился с управлением. Вероятно, сказался и фактор мокрой дороги. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.

Фото: МЧС РК, скриншот видео М. Сеитмеметова, ВК, Автопартнер Крым.

Утреннее ДТП под Симферополем: один человек погиб, еще двое пострадали

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