 Утреннее ДТП под Симферополем: один человек погиб, еще двое пострадали

Сегодня рано утром (около 5:30) на трассе «Симферополь – Ялта», на территории села Пионерское (под Симферополем) произошло ДТП, в котором погиб одн человек, еще двое с серьезными травмами были госпитализированы.
По информации МЧС РК, произошло лобовое столкновение автомобилей «Opel Vectra» и «Honda Jazz».
Специалистами МЧС была проведена работа по ликвидации последствий ДТП. К сожалению, в результате аварии погиб один человек, — сообщили в МЧС РК.
По информации ГИБДД, погиб виновник аварии – водитель автомобиля «Honda».
Водитель, 1981 года рождения, управляя автомобилем «Honda Jazz», двигаясь со стороны Ялты в сторону Симферополя, по невыясненным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем «Opel Vectra» под управлением водителя, 1995 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Honda» скончался на месте до приезда «Скорой помощи». Водитель и пассажир автомобиля «Opel» госпитализированы, — сообщили в ГИБДД.
Одна из версий происшедшего: виновник ДТП заснул за рулем. Вторая – значительно превышал скорость и не справился с управлением. Вероятно, сказался и фактор мокрой дороги. В обстоятельствах аварии разбираются правоохранители.
Фото: МЧС РК, скриншот видео М. Сеитмеметова, ВК, Автопартнер Крым.
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