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Утреннее ДТП в Ялте: пострадала женщина-пешеход
Фот: ВК, Автопартнер Крым

Утреннее ДТП в Ялте: пострадала женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:07 09.09.2020

Сегодня утром в Ялте на ул. Кирова произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в районе остановки «Партизанская», однако, по неизвестным причинам, водитель легкового автомобиля «Hyundai» не пропустил пешехода. В результате наезда женщина получила серьезные травмы (в первую очередь, черепно-мозговую). В соцсетях пишут, что она скончалась до приезда «Скорой». Официальной информации по этому ДТП пока нет. Очевидцы говорят — женщину сбили прямо на «зебре».

Утреннее ДТП в Ялте: пострадала женщина-пешеход

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