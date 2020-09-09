Утреннее ДТП в Ялте: пострадала женщина-пешеход

Сегодня утром в Ялте на ул. Кирова произошло ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, женщина переходила дорогу в районе остановки «Партизанская», однако, по неизвестным причинам, водитель легкового автомобиля «Hyundai» не пропустил пешехода. В результате наезда женщина получила серьезные травмы (в первую очередь, черепно-мозговую). В соцсетях пишут, что она скончалась до приезда «Скорой». Официальной информации по этому ДТП пока нет. Очевидцы говорят — женщину сбили прямо на «зебре».



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