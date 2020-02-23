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Утреннее ДТП в Керчи: погиб человек
Фото: KERCH.COM.RU

Утреннее ДТП в Керчи: погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 18:14 23.02.2020

23 февраля, в 6:45 в Керчи, на улице Войкова (рядом с остановкой «Фабрика-кухня») произошло ДТП, в котором погиб человек. Лоб в лоб столкнулись ВАЗ 2107 и «Renault Duster». В результате аварии водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован. Водитель «Жигулей» оказался зажат в деформированном авто. К сожалению, спасти его жизнь не удалось.

Утреннее ДТП в Керчи: погиб человек

Еще один пострадавший (от разлета стекол) – пешеход, стоявший на остановке. Мужчине была оказана помощь на месте происшествия. По факту смертельного ДТП полиция проводит проверку.

Утреннее ДТП в Керчи: погиб человек

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