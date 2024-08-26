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Утреннее в Ленинском районе – трое пострадавших

Утреннее ДТП в Ленинском районе Крыма – трое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:37 26.08.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района работают на месте ДТП, в котором пострадали 3 человека. Авария произошла сегодня утром, в 5:10 на 166-м км трассы «Новороссийск – Керчь».

Водитель, 1999 года рождения, управляя транспортным средством «Deo Matiz», двигаясь со стороны города Керчь в направлении Крымского моста, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира транспортного средства «Deo Matiz», среди которых двое несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

Госавтоинспекция предупреждает водителей о последствиях управления транспортными средствами в утомленном состоянии:

Длительная поездка — тяжёлая нагрузка, как для начинающего, так и опытного водителя. Уставший человек дольше концентрирует внимание и медленнее реагирует на внезапные перемены ситуации на дороге.

Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении автомобилем. Помните о личной безопасности, сохранении жизни и здоровья родных и близких.

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