Утреннее ДТП в Ленинском районе Крыма – трое пострадавших

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района работают на месте ДТП, в котором пострадали 3 человека. Авария произошла сегодня утром, в 5:10 на 166-м км трассы «Новороссийск – Керчь».
Водитель, 1999 года рождения, управляя транспортным средством «Deo Matiz», двигаясь со стороны города Керчь в направлении Крымского моста, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира транспортного средства «Deo Matiz», среди которых двое несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.
Госавтоинспекция предупреждает водителей о последствиях управления транспортными средствами в утомленном состоянии:
Длительная поездка — тяжёлая нагрузка, как для начинающего, так и опытного водителя. Уставший человек дольше концентрирует внимание и медленнее реагирует на внезапные перемены ситуации на дороге.
Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдения режима труда и отдыха при управлении автомобилем. Помните о личной безопасности, сохранении жизни и здоровья родных и близких.
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: ДТП в Крыму
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: ДТП в Крыму