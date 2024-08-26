Утреннее ДТП в Ленинском районе Крыма – трое пострадавших

Сотрудники Госавтоинспекции Ленинского района работают на месте ДТП, в котором пострадали 3 человека. Авария произошла сегодня утром, в 5:10 на 166-м км трассы «Новороссийск – Керчь».

Водитель, 1999 года рождения, управляя транспортным средством «Deo Matiz», двигаясь со стороны города Керчь в направлении Крымского моста, выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на металлическое барьерное ограждение с последующим опрокидыванием.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три пассажира транспортного средства «Deo Matiz», среди которых двое несовершеннолетних. Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.