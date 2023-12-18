Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса авто попала 75-летняя женщина-пешеход

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе, в котором пострадала пожилая женщина.
Сегодня, в 7:10, в районе дома № 29 «Б» на ул. Николая Музыки, 66-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на пешехода-женщину 75-летнего возраста, на нерегулируемом пешеходном переходе, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. На место дорожного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не выявлено, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила телесные повреждения и доставлена в городскую больницу с различными травмами. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.
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С тегами: ДТП в Севастополе