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Утреннее в Севастополе: под колеса авто попала 75-летняя женщина-пешеход
Фото: УМВД по г. Севастополю

Утреннее ДТП в Севастополе: под колеса авто попала 75-летняя женщина-пешеход

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Севастополе 12:14 18.12.2023

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Севастополе, в котором пострадала пожилая женщина.

Сегодня, в 7:10, в районе дома № 29 «Б» на ул. Николая Музыки, 66-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ, совершил наезд на пешехода-женщину 75-летнего возраста, на нерегулируемом пешеходном переходе, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля. На место дорожного происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Госавтоинспекциии. В ходе проверки признаков опьянения у водителя не выявлено, — сообщили в УМВД по г. Севастополю.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пешеход получила телесные повреждения и доставлена в городскую больницу с различными травмами. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

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