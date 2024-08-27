Утреннее ДТП в Симферополе — BMW вылетел на остановку общественного транспорта

Повезло! Людей на остановке не было.
Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферополе с участием легкового автомобиля BMW, который на огромной скорости вылетел на остановку общественного транспорта. Авария произошла сегодня утром, в 5:30 на проспекте Кирова (остановка «площадь Куйбышева»).
Водитель, 1996 года рождения, управляя автомобилем «БМВ 530», двигаясь по проспекту Кирова, со стороны ул. Ленина в сторону ул. Киевская, не справился с управлением, допустил наезд на световую опору, с дальнейшим наездом на остановку общественного транспорта. В результате ДТП водитель автомобиля получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.
В каком состоянии был водитель в момент аварии, не сообщается.
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С тегами: ДТП в Крыму