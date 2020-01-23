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Утреннее ДТП в Симферополе: пешеход получила травмы

Утреннее ДТП в Симферополе: пешеход получила травмы

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:17 23.01.2020

Утром (в 7:45) в Симферополе произошло ДТП с участием пешехода.

Водитель, 1992 г.р., управляя автомобилем «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ», при выезде с дворовой территории на ул. Дмитрия Ульянова допустил наезд на пешехода, 1965 г.р., переходившую проезжую часть справа налево, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход получила травмы и с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки» была госпитализирована, — сообщили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Утреннее ДТП в Симферополе: пешеход получила травмы

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