Утреннее ДТП в Симферополе: пешеход получила травмы

Утром (в 7:45) в Симферополе произошло ДТП с участием пешехода.

Водитель, 1992 г.р., управляя автомобилем «ШЕВРОЛЕ ЛАЧЕТТИ», при выезде с дворовой территории на ул. Дмитрия Ульянова допустил наезд на пешехода, 1965 г.р., переходившую проезжую часть справа налево, в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии пешеход получила травмы и с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки» была госпитализирована, — сообщили в ГИБДД.